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Без белья: Бузова в провокационном наряде пришла на концерт к детям

Поющая ведущая блистала в красном.

Без белья: Бузова в провокационном наряде пришла на концерт к детям
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Накануне в Москве отгремела церемония награждения премии «Золотой хит». Телеканал Music Box Gold пригласил на одну сцену и признанных звезд, и юных артистов – участников конкурса «Ты звезда!». Побывала на мероприятии и Ольга Бузова.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: соцсети

Для выхода в свет поющая ведущая выбрала весьма провокационный наряд. Красное платье в пол с глубоким декольте и разрезом от бедра не предполагало наличие нижнего белья. Что Ольга от души и продемонстрировала. Аутфит она дополнила шляпой и сапогами-чулками в тон платью.

На днях Бузова пожаловалась на то, что набрала лишние килограммы. Бороться с ними она решила при помощи танцев на шесте.

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