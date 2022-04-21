Скромность покинула чат: Бузова взбудоражила подписчиков своими танцами на шесте

Если для кого-то раскрепоститься в танцах – та еще задачка, то Ольга Бузова могла бы преподать мастер-класс в этом любому желающему. Девушка занимается танцами на шесте и уже давно способна дать фору профессиональным стриптизершам.

Свежие кадры из микроблога красотки в Telegram – лишнее тому подтверждение. Бузова изгибалась вокруг пилона так, что стала чьей-то эротической фантазией. К тому же, антуража добавили соответствующие одежды и приглушенный свет. И хоть комментарии к публикации девушка закрыла, реакции, которые поставили к видео фолловеры, говорят сами за себя.

Ранее мы писали, как по Ольге Бузовой прошелся Май Абрикосов. Экс-участник «Дома-2» раскритиковал «взрослую тетю» за то, что она накинулась на молодую Инстасамку.

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