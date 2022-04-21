Расстегнутые шорты едва держатся: Наталья Рудова в мини и кроп-топе без пуш-ап щегольнула фигуркой

Звезда кино Наталья Рудова за последние полгода заметно похудела. Ей удалось скинуть почти 10 кг еще осенью, а на шоу «Звезды в Африке» красотка голодала так, что вернулась домой еще более стройной.

Она не может налюбоваться своими новыми формами, которые доводит до совершенства ежедневными тренировками для поддержания красоты. С самого утра Рудова поспешила к зеркалу, чтобы щегольнуть перед камерой своей фигуркой.

На ней был кроп-топ без пуш-ап и мини-шортики, которые она не застегнула и которые едва держатся на худощавых бедрах, рискуя слететь.

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