«Ты сама в 21 год шибко умной была?»: Абрикосов прошелся по Бузовой, вступившись за Инстасамку

Экс-звезда «Дома-2» Май Абрикосов не прошел мимо перепалки Ольги Бузовой с Инстасамкой, назвавшей шоу «Звезды в Африке» постановочным, мол, все в нем по сценарию. Певицу это задело, она взъелась и ответила ей в стиле «девочка, ты п… (врунья)».

Май Абрикосов в своем Telegram-канале отреагировал на записанное Ольгой Бузовой видео. И хлестко напомнил, в какой возрастной категории эти две девушки пребывают. Притом что Абрикосов как никто другой хорошо помнит Бузову 21-летнюю.

«Бузова Инстасамке в матери годится. Сидит перед камерой вся фальшивая, дергается, высмеивает человека в два раза младше себя. Бузова, учись любить людей, а не ненавидеть. Если в шоу «Звезды в Африке» действительно нет сценария, то вежливо объяснила бы тем, кто ошибся. Ты сама в 21 год шибко умной была? Относись с пониманием к молодежи, проявляй больше выдержки. А то еще с десяток лет и превратишься в озлобленную каргу. Не забывай, что у тебя имидж «бедняжки, которую все обижают, доводят до слез». Выпала из образа», — прошелся по теледиве Тертишный.

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