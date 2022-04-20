«Приготовила пасту! Все сама»: Асмус засняла, как восьмилетняя дочка Харламова хозяйничает на кухне

Актриса призналась, что ее наследница готовит с пяти лет. Порой девочка удивляет даже маму.

Кристина Асмус является известной актрисой. Она прославилась, когда снялась в шоу «Интерны». Потом Кристина пополнила свою коллекцию более серьезными ролями и даже стала ведущей шоу «Золото Геленджика».

А вот два года назад она развелась с Гариком Харламовым. Для многих поклонников это стало неожиданностью. Но юморист активно принимает участие в воспитании их дочки Анастасии.

больше по теме В трендах весны: Асмус в пудровом пальто и остромодных сапогах цвета карамели отметилась на побережье Бывшая жена Гарика Харламова похвасталась модным образом.

Недавно Асмус отметила день рождения. Она не стала устраивать шумную вечеринку. А вот недавно актриса призналась, что некоторые вещи ее восьмилетняя дочка делает лучше, чем она. Малышка может сделать себе укладку плойкой. А вот 20 апреля артистка засняла, как Анастасия в в платье цвета шоколада готовит на кухне самостоятельно.

«Это потрясающе! Я приготовила самую вкусную пасту в мире! Настюша ее приготовила сама! Поделись рецептиком», — попросила Кристина. «Мы берем макароны, не варим их. Выкладываем пасту на противень и выливаем на них томатный соус. Потом мы режем чеснок и лук. Потом мы берем воду и заливаем это все. После этого в духовку на 25 минут. Должно быть 180 градусов. Это итальянское блюдо», — поделилась малышка.

«Настя готовит с 5 лет. В нашем активе уже много блюд, но вот сегодня впервые приготовила пасту! Не помогал и не советовал никто! Все сама! Я в шоке! Это очень вкусно!!!! Берем рецептик на заметку», — отметила актриса.

Поклонники восхитились кулинарными способностями ее дочки. Многие ее похвалили за необычный способ приготовления макарон.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!