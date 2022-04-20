Муж Наташи Королевой Сергей Глушко показал маленького ребенка

Кем ему приходится кроха, Сергей Глушко уточнять не стал.

В Сети довольно часто появляются слухи о том, что семья певицы Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко не такая уж и крепкая.

Поклонники пары прекрасно помнят, как вокалистка разоблачала любовниц мужа.

А теперь Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, подлил масла в огонь.

В микроблоге он показал очаровательного ребенка, которому примерно год. Малыш в кадре целует собственный портрет.

Не исключено, что картина принадлежит кисти самого Сергея Глушко. А малыш, судя по всему, ребенок заказчиков. По крайней мере сам Тарзан решил этот момент не прояснять.

Напомним, Тарзан начал рисовать во время пандемии. И не так давно в Москве даже состоялась выставка его работ. Центральное место на ней занял, конечно же, портрет жены художника Наташи Королевой.

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