С тележкой в руках: Нюша в мини-шортах прошлась с подросшей дочкой по супермаркету

Певица похвасталась тем, как проходит их день в ОАЭ. Она даже поменялась ролями с Симбой.

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, уже много лет выступает на сцене. Ее хиты «Чудо» и «Цунами» до сих пор не сдают своих позиций. Однако временно артистка сделала паузу в карьере.

Она счастлива в браке с Игорем Сивовым и воспитывает дочку Симбу. А в прошлом году в звездной семье произошло пополнение. Певица снова стала мамой. Теперь у нее растет сын, но имя крохи остается тайной.

А вот недавно Нюша решила переехать в Дубай. Она там провела уже несколько месяцев. Певица обосновалась в роскошных апартаментах на побережье. Она не скрывает, что не только проводит время с детьми, но и порой видится с друзьями.

Однако для нового влога артистка на один день поменялась ролями с дочкой. Трехлетняя девочка меняла памперсы брату, кормила семью завтраком, примеряла наряды и даже закупила продукты.

В супермаркет Нюша отправилась в мини-шортах и футболке, а вот Симба облачилась в платье в крапинку. Потом девочка села прям в тележку и указывала, что нужно взять. Ей захотелось молока, а для мамы она выбрала шоколадное яйцо. Также малышка купила овощи и зелень. Артистка с радостью подыгрывала наследнице.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. К слову, некоторые подписчики отметили, что Нюша хорошая мама. Сама певица признавалась, что не раз брала советы у мужа, который уже воспитывал двоих сыновей в первом браке.

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