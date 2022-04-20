Модные джинсы, куртки, платья: Нюша устроила импровизированный показ мод с дочкой

Нюша уже давно стала популярной певицей. Она привыкла всегда быть в центре внимания. Примечательно, что артистка уже много лет выступает на сцене. Она привыкла продумывать все свои образы до мелочей.

Нюша не боится быть яркой. Она растит дочку Симбу, а в прошлом году певица родила сына. Примечательно, что во время беременности звезда часто носила облегающие наряды.

Теперь Нюша находится в Дубае. Она старается уделять время детям, но порой ходит на вечеринки и видится с друзьями. На этот раз артистка сняла влог. Она решила покрасоваться с дочкой в новых нарядах.

После переезда они пополнили гардероб. Для начала артистка облачилась в модные джинсы, укороченную майку и белый кардиган. Панамка дополнила образ.

Позже Нюша решила примерить джемпер цвета «Тиффани» и джинсы с высокой посадкой. Такое сочетание актуально в этом сезоне. Наряд скрыл изъяны фигуры. Потом артистка покрасовалась в черном костюме с мини-юбкой на молнии, топе и джинсовой куртке. В вот напоследок она припасла family look. Певица предсстала в коротком платье в крапинку. такой же наряд надела Симба.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие заметили она постройнела. Звезду и ее наследницу осыпали комплиментами. «Какая хорошенькая», «Ой, какая прелесть», «Очень похожи», «Роскошно выглядите», «Наряд классные», «Очень уютно», — стали писать подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!