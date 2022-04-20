«Пока все бренды сваливают»: Стас Ярушин сделал заявление для подписчиков

Известный шоумен и продюсер Стас Ярушин не раз высказывался в поддержку российских производителей.

Он считает, что сейчас наступило время новых возможностей, которые надо использовать.

В микроблоге Стас Ярушин рассказал, чем сейчас занимается его команда.

«Пока все бренды сваливают, наша команда продолжает работать, производить контент, обучать людей, да мы даже производим одежду! Можно продолжать ныть, а можно искать возможности», — уверен Стас Ярушин.

Он поддержал российских дизайнеров, пригласив их на маркетплейсы.

«И пока все массово валят, ребята, работайте, шейте то, что можно носить, а не те вещи на один раз! Выходите на маркетплейсы, один из крупнейших сейчас даже поддерживает российских производителей. Сделали целый раздел «Сделано в России». Вот так надо, а не просто болтать!» — добавил Стас Ярушин.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.