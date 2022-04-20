Каждый день – зарядка, ходит в храм: как живет Степаненко после развода с Петросяном

Евгений Петросян и Елена Степаненко разошлись еще в 2018 году. Про жизнь народного артиста при этом знают многие — он сам и его молодая жена Татьяна Брухунова активные пользователи соцсетей, поэтому за ними сложно не уследить.

А вот Елена Степаненко не любит соцсети, да и откровенные интервью — не ее конек. Однако КП удалось узнать, как артистка сейчас живет.

Юмористка, как и многие женщины после развода, похорошела, стала выглядеть моложе, взялась за свою внешность и физическую форму.

Как рассказал режиссер Анатолий Демидов, она ведет активный образ жизни, ежедневно обязательно делает гимнастику, не менее часа в день. Внимательно следит за своим питанием под присмотром врача-диетолога. Не забывает и про душу — регулярно посещает храм, подолгу беседует со своим духовником, соблюдает православный пост.

Несмотря на то что у нее нет собственных детей, она сохраняет тесный контакт со своей падчерицей Викториной Петросянц, родной дочкой экс-супруга, которая давно проживает в Америке. Очень любит названых внуков, планирует в ближайшее время навестить их в Штатах, оформляет визу. Свою любовь и щедрость Степаненко доказала тем, что решила оставить свое имущество именно падчерице, она уже посетила нотариуса по этому поводу.

Не забывает артистка и про работу — в свои 69 лет она все еще дает сольные концерты и планирует начать гастроли, съемки и шоу с этого лета. А пока отдыхает.

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