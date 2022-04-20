«Первый семейный выход»: фигуристы Волосожар и Траньков показали подросшую дочку Лику

Татьяна Волосожар и Максим Траньков побывали на ледовом шоу в Москве вместе с малышкой Ликой.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков счастливы в браке, супруги воспитывают двух детей — дочку Лику и сына Теодора.

На днях Татьяна Волосожар и Максим Траньков побывали на ледовом шоу. Кадрами оттуда Татьяна Волосожар поделилась в микроблоге.

«Это был наш первый семейный выход куда-то за долгое время. Точнее, Максим был ведущим, а мы с Ликой — зрителями. И я сначала сомневалась, потому что настроения на разные мероприятия, конечно, нет. Но в итоге хорошо, что поехали — на несколько часов получилось разгрузить голову от разных мыслей», — написала Татьяна Волосожар.

На снимке, которым она сопроводила публикацию, Волосожар предстала вместе с мужем Максимом Траньковым и дочкой Ликой. Девочка в тот вечер ушла с ледового шоу с подарками.

«И Лика пополнила свою коллекцию мягких игрушек. Прям джек-пот за один вечер сорвала», — добавила Татьяна Волосожар.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.