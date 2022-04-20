«Эти люди для меня не существуют»: Николай Басков высказался об украинских артистах

Известный певец Николай Басков сформулировал свое отношение к происходящему в шоу-бизнесе.
Сложившуюся ситуацию артист назвал уникальной. Басков также отрицает наличие каких-либо разногласий внутри российского шоу-бизнеса.
«Я бы сказал, что раскола на нашей эстраде нет. Те люди, которые формируют свою жизнь в России, объединяются, ездят по благотворительным концертам, поддерживают и беженцев, и наших военных. Ситуация, которая происходит, уникальная…», — высказался Николай Басков в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.
Николай Басков дал понять, что коллеги, позволившие себе резко высказаться в адрес России и ее граждан, для него перестали существовать.
«Что касается украинских артистов, с которыми делили и сцену, и премии… То после подобных высказываний эти люди для меня уже не существуют как коллеги», — добавил Николай Басков.
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