И спел, и ножкой топнул! Безруков показал подросшего сыночка Васеньку за забавами

48-летний актер в июле прошлого года стал папой в третий раз.

Сергей Безруков прошлым летом приобрел почетный статус многодетного отца. Его жена режиссер Анна Матисон родила мужу в июле второго сына Васеньку.

Напомним, пара уже воспитывала дочку Машеньку и наследника Степушку.

Поразительно, но избранница 48-летнего артиста параллельно с тремя детьми успевает управляться с огородом, лично прилагая руку к посадке овощей и сбору урожая. Кроме того, не бросает свою работу, продолжая снимать фильмы.

Сергей Безруков во всем помогает супруге, беря часть забот на себя. Как обычно начинается день в его семье актер показал в своем телеграме, на обнародованном видео публика смогла наблюдать за его дочкой Машей и подросшим сыном Васей.

Малыш уже не только уверенно стоит на ногах, но и пытается танцевать, да подпевать под папино инструментальное сопровождение.

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