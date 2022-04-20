«Это для нас бесценно»: мама покойной Началовой поделилась редким фото дочери

Таисия Началова рассказала, что снимок ей передали поклонники Юлии.

Мама покойной певицы Юлии Началовой хранит память о дочери, которой не стало в марте 2019 года.

Таисия Началова поддерживает связь с поклонниками покойной дочери. На днях Таисия Началова получила от фанатов Юлии дорогой для нее подарок.

Фотографию дочери, на которой она предстала совсем юной девушкой. Портрет Юлии Началовой украшал календарь на 2000-й год.

Со снимка Юля смотрит со своей фирменной лучезарной улыбкой. Таисия Началова поделилась радостью с подписчиками.

«Прислали на почту фотографию Юли. Спасибо огромное! Это для нас бесценно», — поблагодарила мама Началовой.

Подписчики Таисии Началовой признались, что им больно осознавать, что такой светлый и молодой человек, как Юля, так рано покинул этот мир.

«Такой живой взгляд. Так выглядит лучезарность», «Юлечка красавица. Светлая память», «Очень милая! Помним», «Как больно и тяжело смотреть такие фото. Ну никак не получается поверить в то, что Юлечка покинула так рано этот мир», — высказались в Сети.

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