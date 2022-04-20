«Сажать мракобесов»: жена Петросяна озвучила наказание для тех, кто назвал ее беременной

Такое наказание Татьяна Брухунова считает вполне приемлемым, ведь личная жизнь человека — неприкосновенна.

Татьяна Брухунова порядком устала от интереса публики к своей личной жизни. И главное — от постоянных домыслов в свой адрес.

Недавно ей пришлось заговорить об отцовстве ее сына Вагана, заметив, что малыш имеет 90%-ное сходство со своим папой Евгением Петросяном.

А теперь жене народного артиста не дают покоя паблики, которые вдруг раструбили о ее якобы беременности, разглядев в ее внешности какие-то признаки прекрасного для женщины положения.

«Надеюсь, я доживу до того дня, когда увижу в России работающее законодательство, которое будет как минимум штрафовать дичайшими миллионами, а как максимум сажать мракобесов, что не знают словосочетания «личная жизнь» и лезут своими мерзкими длинными носами и грязными ручонками в чужую жизнь», — высказалась Татьяна Брухунова в социальных сетях.

Светская львица написала, что подобные вещи ей одновременно и смешно читать о себе, и стыдно. А тех, кто сочиняет подобные вещи, жена Евгения Вагановича считает малокультурными и злыми людьми, которые пытаются создать сенсацию.

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