Для Прилучного старается? Карпович поработала над имиджем, чтобы выглядеть моложе

Мирослава Карпович появилась рядом с Павлом Прилучным практически сразу после расставания «мажора» с Агатой Муцениеце. Злые языки даже твердили, что она и есть разлучница. Однако этим сплетням подтверждения так и не были предоставлены.

После совместного отдыха на Мальдивах, в Дубае, Сочи и других приятных местах пара неожиданно перестала появляться вместе. Затем Прилучный написал прощальную отповедь «папиной дочке», где поблагодарил за все, сказав, что она очень хороший человек.

На фоне этих событий Мирослава Карпович стала поступать, как настоящая женщина — менять прическу. Вначале она появилась с длинными волосами, сделав их тон светлее. А сейчас вновь вернулась к стрижке, полагая, что так она выглядит моложе.

«Как здорово быть разной, как здорово быть женщиной. 16 мне опять», — написала Карпович в своем телеграме, опубликовав снимок в новом имидже.

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