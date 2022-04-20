Так выглядит отцовское счастье: Безруков устроил домашние посиделки в окружении детей с гитарой 

Сергей Безруков в окружении детей — Васеньки и Машеньки — устроил посиделки с гитарой. Облаченный в тельняшку артист весело наигрывал на гитаре, а его отпрыски веселились.

Такая простая сцена явно доставляла безграничное удовольствие артисту — это было написано у него на лице.

«Вот так иногда начинается наше семейное утро. Скоро на студию, будем записывать новые песни и стихотворения, потом встречи, репетиция и, наконец, «Дядя Ваня» — написал Безруков в своем телеграме.

Отметим, что у Сергея Безрукова трое детей, кроме дочки Маши и сына Васи, у него есть сыночек Степа. Кроме того, наследники выпросили у родителей кошку, хотя у них уже до этого жила собака.

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