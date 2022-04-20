«У меня закончились бабки, и я пришла на «Дом-2»: Саша Черно поделилась кадрами с «Поляны»

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно впервые после ухода с проекта пришла на телестройку. В телеграм-канале она поделилась видео, которым запечатлела себя на «Поляне».

«Сбылась мечта всех моих хейтеров. У меня закончились бабки, и я пришла проситься на «Дом-2». На самом деле, шуточки. Мы сюда приехали по делам. Такая сразу добрая ностальгия. Грусть. Я просто здесь не была, что бы вы понимали, с момента ухода. А я уходила так горячо», — поделилась Саша Черно.

Затем она показала кадры «Поляны», которая, по ее признанию, очень ей дорога.

«Хочу вам показать кое-что, что останется навсегда в моем сердечке. Да, было у нас всякое. Но сейчас все хорошо. Добрая грусть, ностальгия. Так все хорошо», — умиротворенно произнесла Саша Черно.

На «Поляне» она побывала не одна, а в компании сестры Татьяны, мужа Иосифа Оганесяна и сына Стефана.

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