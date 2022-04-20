«Маска»: телезрители пытаются угадать имя победителя шоу

Третий сезон самого охраняемого проекта НТВ близится к своей кульминации.

В ближайшее воскресенье, 24 апреля, в эфир НТВ выйдет второй полуфинал третьего сезона шоу «Маска». Впереди – самые интригующие разоблачения.

В шоу остались пять самых сильных участников – Анубис, Дракон, Монстрик, Пчела и Мухомор.

Поклонники проекта всю неделю – от воскресенья до воскресенья – обсуждают события, происходящие на шоу.

В комментариях в телеграм-канале шоу «Маска» телезрители предсказывают, кто из оставшихся участников станет победителем. Многие высказываются в пользу того, что в суперфинал выйдет Анубис.

«Козерога на ровном месте убрали, да еще и из пары с Мухомором. Анубис вряд ли расслабится до финала, вообще что угодно могут навертеть», «Не удивлюсь если Мухомор победит», «Анубис в финале будет. Но не победит», «Анубис будет победителем этого сезона маски», — высказались в Сети.

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