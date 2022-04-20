«Смотрится эффектно!»: Бузова в платье-футболке и косухе похвасталась весенним лифтолуком

С наступлением тепла телеведущая пополнила гардероб обновками. Она также покрасовалась без макияжа.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже давно привыкла к постоянному вниманию публики. Артистка снимается в новых шоу и регулярно дает концерты. Каждый раз она продумывает свои образы, чтобы впечатлить поклонников.

В прошлом году блондинка поправилась. Однако теперь она активно пытается вернуться в форму. Звезда даже накануне щегольнула в смелом платье на премии.

А вот 20 апреля Ольга собралась на тренировку, а также на занятия по игре на фортепиано. Она похвасталась лифтолуком. Артистка предстала без макияжа, а волосы собрала в хвост.

Примечательно, что она похвасталась черной футболкой-платьем с принтом в виде губ. Лук дополнил пояс Louis Vuitton. Бузова надела косуху оверсайз и сапожки, создав монохромный аутфит. Наряд подчеркнул ее ноги.

«Ну что девчонки! Новая модель — платье-футболка! Это классная футболка с удлиненным рукавом. Спереди чуть покороче, сзади чуть подлиннее. Я сегодня надела его с поясом, приталила и без лосин, с сапожками. Если пояс снять, можно надеть лосины, если вам еще холодно, ботинки грубые, кроссовки, с косухой. Ну и с сапогами смотрите, как смотрится эффектно! И очень красивый принт, яркий», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились ее весенним нарядом. Многие отметили, что в Москву пришла весна и такой лук идеально подойдет для солнечной погоды. «Ну круто выглядишь», «Без макияжа гораздо милее», «Ножки красивые», «Тут куртка смотрится бомбически», «Платье выглядит дешево, а в остальном супер», — прокомментировали кадры подписчики.

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