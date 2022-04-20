Стройная блодинка с косой челкой: Лариса Долина поделилась редким архивным фото из молодости

Артистка не побоялась опубликовать кадр, на котором позировала с Иосифом Кобзоном и другими звездами. Она позволила поклонникам сравнить, как выглядел раньше и какой стала теперь.

Лариса Долина является известной певицей. Она большую часть жизни выступает на сцене. Примечательно, что она продолжает активно выступать, посещать премии и фестивали.

В свои 66 лет Лариса Александровна может дать фору более молодым коллегам. Она похудела на более чем 20 килограммов и сменила гардероб. Теперь артистка все чаще носит короткие платья и современные костюмы с блестками.

20 апреля Долина решила поделиться архивным фото из своей молодости. В кадре она предстала с косой челкой и светлыми локонами. Черное платье с поясом подчеркнуло ее талию. Артистка позировала с Иосифом Кобзоном и друзьями. Многие поклонники восхитились ее образом и стрижкой.

А потом для сравнения Лариса Александровна поделилась свежим фото, которое сделала накануне. Она посетила премию Musiс Box Russia. Артистка отметилась в костюме с пайетками и голливудской укладкой. Она подчеркнула свою стройную фигуру.

Поклонники признались, что певица почти н изменилась и даже похорошела. «До чего красивая», «Ну вы вообще забыли постареть! Словно такая же молодая», «У вас крутые стрижки всегда», «Очень нравиться ваш стиль», «Лариса Александровна, вообще не поменялись», «Выглядите бесподобно и сейчас и раньше», «Любуюсь вами», «Роскошный наряд, а лицо словно вам опять 20 лет», — стали писать подписчики.

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