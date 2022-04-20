Юэн Макгрегор женится на актрисе, ради которой бросил жену после 20 лет брака

51-летний шотландский актер Юэн Макгрегор, прославившийся ролью джедая Оби-Вана Кеноби в «Звездных войнах», собирается жениться на своей возлюбленной, 37-летней актрисе Мэри Элизабет Уинстэд.

У звездной пары, которая сблизилась на съемках сериала «Фарго» в 2017 году, уже есть ребенок. Летом 2021-го Мэри родила Юэну сына Лори. Теперь же они станут полноценной семьей. Как сообщает источник издания Page Six, бракосочетание состоится 22 апреля в Лос-Анджелесе.

«Они влюблены больше, чем когда-либо, и рождение их первого ребенка в прошлом году только укрепило их связь», — говорит инсайдер.

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Добавим, что этот звездный роман разрушил две семьи. После съемок в «Фарго» Мэри Элизабет Уинстэд развелась со своим мужем-режиссером Райли Стернсом, с которым прожила в браке семь лет, а затем ее стали замечать на свиданиях с Макгрегором. Тот тоже не заставил себя ждать и развелся со своей женой, художницей-постановщицей Ив Мавракис. У пары две родные и две приемные дочери, брак продлился более двадцати лет.

Будем надеяться, что новая любовь стоила того.

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