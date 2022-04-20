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«Все люди – дерьмо!»: Сябитова накинулась на молодого блогера, который пытался ей сделать комплимент

Тиктокер Кирилл Волик не смог устоять под напором суровой свахи.

«Все люди – дерьмо!»: Сябитова накинулась на молодого блогера, который пытался ей сделать комплимент
Роза Сябитова. Фото: Global Look Press

В новом выпуске YouTube-шоу «Поясни За» главная сваха страны Роза Сябитова поспорила с блогером и тиктокером Кириллом Воликом о том, является ли блогер профессией.

Ведущая настаивала на том, что нет, ссылаясь на определения в словарях, где пишется, что профессией обладают люди со специальным образованием, а такового у блогеров нет. Ее оппонент пытался ослабить напор своего сильного оппонента комплиментами, заверяя, что она тоже блогер, при этом очень хороший и грамотный. Да к тому же является для россиян настоящей легендой.

Роза Сябитова
Роза Сябитова. Фото: Global Look Press

Это по какой-то причине только разозлило Розу Сятитову. Он сказала, что не считает блогерство серьезным занятием, пока ей не доказали обратное. А слова Кирилла ей казались неубедительными.

«Понятно, что на моем литературном великом русском языке вы говорить не будете, у вас просто образования не хватает», — заявила она.

«Я в одном проекте («Звезды в Африке») сказала: «Все люди — дерьмо! Пока не доказали обратное. С блогерами та же схема. Вы получили лучшие времена, теперь наступили худшие. Вот и докажите!» — сказала, как отрезала Сябитова.

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