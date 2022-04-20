«Скупила за бесценок все композиции»: Пригожин рассказал о конфликте с Крапивиной

По словам продюсера, его коллега скупала песни у авторов, как будто на рынке вещи - оптом.

Продюсер Иосиф Пригожин вспомнил о своем конфликте с коллегой Нателлой Крапивиной. По его словам, было время, когда она скупала у авторов песни оптом словно на рынке.

«Был случай, что молодой автор прислал мне список, я вовремя не успел отреагировать на письмо. Нателла опередила и скупила за бесценок все композиции, среди которых была песня, которая подходила Валерии. Я, конечно, обратился к Крапивиной с вопросом: а можно ли песню вернуть?» Иосиф Пригожин

Как отметил Иосиф Пригожин, Нателла Крапивина месяц не отвечала. Это, по его мнению, о многом говорит. Крапивина никогда не ценила отношения между коллегами, дружбу, цеховую солидарность.

Как заметил Пригожин, некоторые организаторы концертов готовы эту даму просто задушить. Ему жаловались люди, из которых она выжимала все соки.

По словам Пригожина, Крапивина жестко строит отношения с людьми, бескомпромиссно. Ей, как он думает, не хватает деликатности и воспитанности. Выводы в отношении нее Иосиф Пригожин давно сделал. Желания сотрудничать с ней у продюсера нет, сообщает МК.ru.

Напомним, что Нателла Крапивина долгое время сотрудничала с украинской певицей Светланой Лободой. После конфликта с участием музыканта Филиппа Киркорова они прекратили совместную работу.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.