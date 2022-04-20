Дочь Пригожина назвала несколько причин, почему скрывала свою беременность

Даная Пригожина не так давно вышла замуж.

3 марта 2022 года 25-летняя дочь Иосифа Пригожина Даная вышла замуж за никому неизвестного парня по имени Евгений.

Вскоре поползли слухи, что наследница продюсера беременна, однако она категорически отвергала это и даже угрожала правовым разборками с теми, кто распространял эти сообщения.

В итоге оказалось, что это правда. В личном блоге она рассказала, что из-за суеверий на ранних сроках опасалась говорить о том, что беременна. В настоящий момент малыш уже достаточно развит и опасений за здоровье у будущей мамы нет.

Кроме того, она в принципе не считает нужным отчитываться перед теми, кого не знает.

Теперь Даная сама решила раскрыть карты публике, ведь рано или поздно об этом бы все равно узнали люди. По словам дочки Пригожина, она видела, как в женской консультации ее исподтишка фотографировали, поэтому немного предвосхитила события.

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