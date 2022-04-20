Юлия Ковальчук показала крохотного малыша после заявления о проблемах в браке

Не так давно Юлия Ковальчук отправилась за границу, чтобы вдали от дома восстановить душевное равновесие. А спустя несколько дней жена Алексея Чумакова похвасталась очаровательным малышом.

Юлия Ковальчук является известной певицей. Бывшая солистка группы «Блестящие» не только строит сольную карьеру, но и заботится о домашнем очаге. Уже восемь лет она счастлива в браке с Алексеем Чумаковым.

Примечательно, что пара часто появляется вместе на публике. Они построили дома в Москве, а также у них есть свое гнездышко на побережье в Испании. Там супруги часто бывают с дочкой Амелией.

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Но недавно в шоу «Секрет на миллион» Ковальчук рассказала, как спасала брак. У них едва не дошло до развода. После этого певица уехала за границу, чтобы развеяться и отдохнуть.

Первым делом счастливое семейство побывало в Самарканде, куда артистка мечтала поехать давно. Кстати, в беседе с Лерой Кудрявцевой супруги признались, что хотят второго ребенка. Правда они отметили, что не сразу расскажут поклонникам о беременности.

А вот в отпуске Юлия неожиданно опубликовала фото с малышом. Но это не ребенок, а одна из ее любимых собак. О ней звезда заботится с трепетом.

«Маффин — моя копия. Где солнышко, там и он», — отметила певица.

Поклонники были очарованы кадром. К слову, некоторые поклонники осуждали супругов за отъезд в такие непростые времена. Но на днях пара уже вернулась домой, где их ждали дела и работа.

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