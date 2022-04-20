Оторвалась с друзьями: Ирина Шейк в бикини засветила свои прелести на фестивале «Коачелла»

Модель проводит время с друзьями на популярной вечеринке. Она носит пикантные наряды.

Ирина Шейк является одной из самых известных моделей в мире. Российская красавица давно живет в США. Она продолжает участвовать в модных фотосессиях и в показах мод.

Примечательно, что брюнетка долгое время встречалась с Криштиану Роналду, а потом она жила с Брэдли Купером и родила от него дочку. И хоть пара три года назад рассталась, они дружат и порой проводят время вместе.

Недавно в США начался фестиваль «Коачелла». На нем мечтают побывать многие звезды и насладиться хорошей музыкой. На этот раз Шейк провела время с друзьями. Она уже несколько дней веселится на вечеринке.

Если накануне модель щегольнула в платье в сетку, то теперь она отметилась в бикини из треугольников. Ирина не постеснялась показать красоту своей фигуры. Она восхитила поклонников своим видом.

Звезда подиумов решила сразить поклонников. Она покрасовалась без макияжа и с распущенными волосами. С ней была коллега Стелла Максвелл, а также модельер Риккардо Тиши.

«Какая фигурка», «Это нечто», «Ирина всех затмила», «Рядом с такой красоткой все меркнет», «До чего роскошная», «Ну прям слов нет, красота», «Просто прелесть», «Ирина выглядит изумительно», «Как можно быть такой красивой?», «Просто очаровательная девушка», — прокомментировали пост подписчики.

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