«Зато теперь мы знаем, кто что нюхает»: Пригожин высказался о конфликте Крапивиной и Данилко

Как отметил продюсер, украинские звезды метают друг в друга какашки, и это печально.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что музыкант Андрей Данилко и бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина просто в последнее время метают друг в друга информационные какашки. Ему печально от данного факта.

«Они все явки, адреса друг друга сливают сегодня. Но зато теперь мы знаем, кто что нюхает, курит. Это интересные новости!» Иосиф Пригожин

По словам Иосифа Пригожина, Нателла Крапивина, безусловно, талантливый продюсер. Однако лично он к ней симпатии не питает. Муж певицы Валерии считает ее абсолютно циничной и хладнокровной девушкой, сообщает МК.ru.

Ранее Нателла Крапивина и Андрей Данилко обменялись в соцсетях «любезностями». Верка Сердючка не поверила в искренность слез певицы Светланы Лободы на камеру. В ответ Нателла Крапивина обвинила Андрея Данилко в алкоголизме.

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