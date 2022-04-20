«Невозможно отрицать, он красивый мужчина»: Арзамасова припомнила свое знакомство с Авербухом

В беседе для YouTube-проекта «Алена, блин!» Лиза Арзамасова говорила о самом сокровенном. «Папина дочка» вспомнила свое первое впечатление от знакомства с Ильей Авербухом. Актриса дала понять, что тогда было просто невозможно не влюбиться в талант прославленного хореографа. Да и к тому же, говоря о своем теперь уже муже, «папина дочка» уточнила, что считает Илью красивым мужчиной.

«Невозможно было не влюбиться в талант Ильи. Меня восхищает его трудоспособность, его таланты, которых очень много: организаторских, творческих, человеческих. Невозможно отрицать, он красивый мужчина», — призналась Лиза.

При этом актриса не стала рассказывать о том, как их дружеские отношения с Ильей Авербухом перешли в романтические. По словам Лизы, эту историю она собирается приберечь для детей. Арзамасова не хочет, чтобы вся ее жизнь попала в прессу.

«Мне хочется сохранить какую-то тайну, магию для детей. Чтобы я их потом позвала на разговор у камина и сказала: «Ребята, сейчас я расскажу вам, как мы с вашим отцом познакомились», — отметила актриса.

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