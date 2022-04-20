Особняк у океана и ранчо за 8 млн долларов: как устроилась Мария Шарапова в Америке

35-летняя теннисистка Мария Шарапова рассказала поклонникам, что беременна. Спортсменка разместила в своем аккаунте фото, на котором уже хорошо виден ее укрупнившийся живот.

С 2018 года Мария Шарапова состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом, основателем популярного аукционного дома. Он и является отцом ее ребенка.

Звезда уже давно живет в Америке и перевезла сюда своих родителей, отдав им роскошный особняк в 600 квадратных метров во Флориде с панорамными окнами и бассейном, в котором жила ранее. Его цена — 300 тысяч долларов.

И построила себе новый — еще более роскошный, уже не в два этажа, а в три, на самом берегу океана в Лос-Анджелесе.

Как пишет КП, этот дом стоит несколько миллионов долларов, но точная сумма не разглашается. В одном крыле особняка находятся комнаты для самой Шараповой, а во втором — гостевые. Имеется в нем даже собственный боулинг-центр, чтобы никуда не ездить, развлекаясь в свободное время.

В качестве дачи Шарапова купила себе ранчо в долине Санта-Инес, излюбленное место местных богачей из списка «Форбс». Кроме большого дома из древесины, на его территории есть дом для гостей, а также домик для смотрителя. Стоит поместье 8,6 миллионов долларов.

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