«Дочку! Нет, просто еще ребенка, кого Бог даст»: Кирилл Сафонов — о мечтах

Кирилл Сафонов и Саша Савельева воспитывают общего сына Леона. Актер не стал скрывать, что роды у его жены были не самыми простыми — но она справилась. Также возлюбленный экс-солистки группы «Фабрика» поделился своими мечтами. Оказывается, Сафонов не прочь завести еще одного малыша. Ему очень хотелось, чтобы у них с Сашей родилась дочка. Правда, у актера есть старшая наследница. Анастасия Сафонова замужем за ирландским финансистом Стивеном Мерфи. Старшая дочка Кирилла Сафонова не сразу приняла мачеху в семью. Девушка долго приглядывалась к Саше, сомневаясь в искренности чувств певицы к ее отцу.

А вот, что сам актер говорил о мечтах и планах на будущее:

«Дочку! Нет, просто еще ребенка, кого Бог даст», — отметил Сафонов, делясь тем, что сделало бы его счастливым.

А жена Кирилла намекнула, что после рождения сына Леона у них в отношениях был непростой период.

«У меня — недосып, у Кирилла тоже… такой «декретный отпуск», решили, будем до полугода с малышом, но получилось даже больше. Поддерживали друг друга. Конечно, необходимо постоянно работать над отношениями. Не вести себя некорректно с близким человеком, ведь ты его любишь, несмотря ни на что. Осознавать, если он что-то сделает или скажет, то не со зла. Если понимаешь это, легче», — приводит Wday слова Саши Савельевой.

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