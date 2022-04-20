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Барского, Брежневу, Лободу больше не увидим? Появилась информация о «запрещенных» артистах

Знаменитости наследили своими резкими высказываниями.

Барского, Брежневу, Лободу больше не увидим? Появилась информация о «запрещенных» артистах
Светлана Лобода и Вера Брежнева. Фото: соцсети

Telegram-канал Baza со ссылкой на ряд анонимных telegram-каналов сообщил, что по Сети гуляют некие списки «запрещенных» в РФ артистов, журналистов и блогеров.

Верка Сердючка.
Верка Сердючка. Фото: Global Look Press

В их число вошли такие звезды, как Макс Барских, Монатик, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Светлана Лобода, Андрей Бедняков, доктор Комаровский, Вера Брежнева, Антон Птушкин, Нателла Крапивина.

Baza провела свое расследование по этому поводу и нашла подтверждение только по одной личности — бывшему ведущему «Орла и решки» Антону Птушкину. По данным канала, ему действительно будет запрещено появляться в России ближайшие 50 лет. Достоверных фактов по появлению других звезд в неких черных списках не обнаружено.

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