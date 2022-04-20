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Ждет первенца в 35 лет? Шарапова в бюстье щегольнула беременным животиком на сенсационном фото

Теннисистка поделилась с поклонниками радостным известием. Совсем скоро она станет мамой.

Ждет первенца в 35 лет? Шарапова в бюстье щегольнула беременным животиком на сенсационном фото
Мария Шарапова. Фото: личный архив

Российская теннисистка Мария Шарапова подтвердила свою беременность, поделившись в микроблоге сенсационным фото, на котором будущая мамочка позирует на пляже. Спортсменка не стала скрывать свой заметно округлившийся животик. На снимке Мария щегольнула в бюстье и шароварах, сделав акцент на своем интересном положении. Мария обняла животик, дав понять, что гордится своей беременностью. Совсем недавно теннисистка отпраздновала день рождения. В свои 35 лет Шарапова готовится впервые стать мамой. Пол будущего малыша спортсменка держит в секрете.

Теннисистка Мария Машарова
Мария Шарапова показала свой округлившийся животик. Фото: личный архив

«Драгоценное начало! Впрочем, есть именинный торт за двоих было всегда моим любимым делом!» — похвасталась Мария.

Покинув большой спорт в феврале 2020-го Мария Шарапова дала понять, что хочет вести спокойную и простую жизнь со своим бойфрендом Александром Гилкисом. Он, кстати, и стал отцом будущего ребенка теннисистки. Жених у Марии непростой. Он с детства дружит с принцами Гарри и Уильямом — еще со времен учебы в Итоне.

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