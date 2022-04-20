Ждем в 88 лет, не раньше: Птушкину запретили въезжать в Россию до 2072 года

Ведущий стал известен нашему зрителю по программе «Орел и решка».

Бывшему ведущему «Орла и решки», а ныне трэвел-блогеру Антону Птушкину из-за его радикальных высказываний в сторону России запретили въезжать в страну до 2072 года, сообщает Telegram-канал Baza. Источник утверждает, что эта информация подтверждена.

Это ограничение вступило в силу еще 16 апреля текущего года. Антону Птушкину 22 мая исполнится 38 лет, соответственно приехать на территорию РФ он сможет, когда ему будет уже 88 лет.

Блогер, снимающий программы о путешествиях, теперь почти до конца жизни не сможет рассказать о своем ближайшем соседе на своем канале.

Baza также отмечает, что слухи по другим артистам, которые публично отвергли позицию России, пока не подтверждаются.

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