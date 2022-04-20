Переплюнул Малышеву: Васильев научил россиян правильно пукать

Александр Васильев, рассуждая об этикете, неожиданно решил поднять очень деликатную тему, о которой люди просто стесняются говорить. Ну разве что Елена Малышева на своих шоу «Жить здорово!» с удовольствием транслирует ее, четко называя все своими словами. Речь идет о процессе пукания.

Историк моды рассказал, что никогда и никоим образом нельзя реагировать на то, что кто-то рядом пукнул: не говорить об этом, не вертеть носом, рассуждая о запахе, вообще никак. Интеллигентно терпеть.

«Помните, что русское простонародное слово «пердеть» произошло от французского слова «perdre», что значит «терять». Это значит, нежданчик вышел. «Je perdu» — значит, я потерял. А по-русски скажут: «Она пердит». На самом деле ничего в этом плохого нет», — сказал Васильев в программе «Неизвестный Париж с Игорем Франком».

Ведущий заметил, что, конечно же, взрослые люди должны стараться сдерживать газы, но это не всегда получается.

Тому же, кто пукнул на людях, также лучше сделать вид, что ничего не произошло, не стоит что-то говорить неловкое и извиняться. Воспитанные люди все равно ничего «не заметят» и не станут как-то вспоминать этот казус.

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