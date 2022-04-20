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Не российский миллиардер? Так будь эльфом! Охлобыстин накинулся на Дурова за его отречение

Создатель сети Telegram Павел Дуров публично подчеркнул, что он давно имеет европейское гражданство.

Не российский миллиардер? Так будь эльфом! Охлобыстин накинулся на Дурова за его отречение
Иван Охлобыстин. Фото: Global Look Press

Бывший священник Иван Охлобыстин уже в который раз жжет глаголом по людям, которые отрекаются от российского. Ранее он обозвал «еще одной шпротой» актрису Ингеборгу Дапкунайте, которая улетела из РФ, пожалев публично, что не сделала этого раньше.

А теперь досталось создателю сети Telegram Павлу Дурову, который попросил его не называть российским миллиардером, он заявил, что давно не живет в РФ. Бизнесмен, напомним, обосновался в Дубае, паспорт при этом у него французский.

Павел Дуров. Фото: Global Look Press

Иван Охлобыстин в соцсетях предложил Павлу Дурову, чтобы не причислять себя к «этой постылой российскости», называть себя эльфом, лишь бы не российским миллиардером. При этом артист заметил, что россияне все равно простят бизнесмена и забудут его слова, поскольку менталитет у нашего человека всепрощающий.

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