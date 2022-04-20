Не российский миллиардер? Так будь эльфом! Охлобыстин накинулся на Дурова за его отречение

Бывший священник Иван Охлобыстин уже в который раз жжет глаголом по людям, которые отрекаются от российского. Ранее он обозвал «еще одной шпротой» актрису Ингеборгу Дапкунайте, которая улетела из РФ, пожалев публично, что не сделала этого раньше.

А теперь досталось создателю сети Telegram Павлу Дурову, который попросил его не называть российским миллиардером, он заявил, что давно не живет в РФ. Бизнесмен, напомним, обосновался в Дубае, паспорт при этом у него французский.

Иван Охлобыстин в соцсетях предложил Павлу Дурову, чтобы не причислять себя к «этой постылой российскости», называть себя эльфом, лишь бы не российским миллиардером. При этом артист заметил, что россияне все равно простят бизнесмена и забудут его слова, поскольку менталитет у нашего человека всепрощающий.

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