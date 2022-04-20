Подхватили сына и качают в воздухе: Подольская засняла милые кадры с Ванюшей и экс-зятем Пугачевой на даче

Певица подловила сынишку на прогулке. Ваня крепко ухватился ручками за маму и отца, а они приподняли его над землей.

Наталья Подольская в Telegram-канале поделилась свежими кадрами с младшим сыном Ванечкой. Певица взяла ребенка за руку, встав по одну сторону, а Владимир Пресняков – младший — по другую. Оба подняли малыша над землей, подхватив его в воздухе. Ванюша смеялся и гулил, пока родители раскачивали его словно крошечный маятник. Такие воздушные «качели» пришлись малышу по вкусу. Братик Никиты Преснякова улыбался и радовался игре.

«Какой довольный! Ванюша, ты довольный?» — нежничала с сынишкой певица.

Кстати, в одном из своих интервью мама Владимира Преснякова – младшего призналась, что всегда с теплотой относилась ко всем своим невесткам. Ей очень нравилась и Кристина Орбакайте, которая подарила им первого внука Никиту. Также они с мужем с легкостью приняли в семью Наталью Подольскую.

Нынешняя жена музыканта как-то призналась, что из семьи бывшей тещи Владимира Преснякова – младшего — Аллы Пугачевой — ей удалось подружиться только с пасынком Никитой и его возлюбленной Аленой Красновой.

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