«Сидите тихонечко, занимайтесь своими детьми»: Калашникова обвинила уехавших звезд в лицемерии

Как отметила певица, о Родине нужно говорить, как и о родителях, — либо хорошо, либо никак.

Певица Анна Калашникова заявила, что не может пройти мимо высказываний некоторых российских звезд, которые уехали из страны и поливают теперь родину грязью.

По словам Калашниковой, звезды должны помнить, что их настоящая Родина — это Россия. В Дубае и Европе никто их любить и ценить не будет. Она заметила, что ощущения эйфории от отъезда временные. Она не понимает, как потом звезды будут возвращаться.

«Уехали, так и уехали. Сидите тихонечко, занимайтесь своими детьми, работой, стройте новый мир, новые отношения в своей новой стране. О своей Родине, как и о своих родителях, либо хорошо, либо никак. Тем более что Россия — это мощная держава, и что бы ни происходило, нужно оставаться человеком». Анна Калашникова

Напомним, что за рубеж в последнее время уехали некоторые российские звезды. Среди них такие личности, как певица Алла Пугачева, ее муж-телеведущий Максим Галкин, юморист Семен Слепаков и некоторые другие, сообщает womanhit.ru.

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