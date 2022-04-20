«Я буквально раздавлена бульдозером»: Темникова не может работать из-за событий на Украине

Как отметила певица, у нее нет желания проводить сольные концерты.

Певица Елена Темникова в интервью «Муз-ТВ» заявила, что у нее нет желания проводить в ближайшее время сольные концерты для своих многочисленных поклонников.

Как отметила звезда, выступать перед небольшой аудиторией она не хочет. Большие залы собрать будет проблематично из-за непростой экономической ситуации в стране. Темникова очень переживает из-за своих друзей.

«Я буквально раздавлена бульдозером. Все происходящее — катастрофа. Я очень чувствительно и эмоционально все воспринимаю, глубоко в сердце. Могу уйти в депрессию на несколько дней от переживаний. Не могу работать, все валится из рук». Елена Темникова

Напомним, что Елена Темникова получила большую известность благодаря группе «Серебро». Она со скандалом в свое время ушла от продюсера Максима Фадеева.

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