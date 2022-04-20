«Выбило из нормального ритма жизни»: Анастасия Немоляева переживает из-за событий на Украине

Как отметила звезда «Курьера», она вовсе не спилась.

Актриса Анастасия Немоляева, которая прославилась по ролям в картинах «Курьер» и «Интердевочка», заявила, что она вовсе не спилась, как об этом в последнее время писали некоторые журналисты.

«Крайне тяжело переживаю события на Украине. Это выбило из нормального ритма жизни». Анастасия Немоляева

Как пояснил муж Анастасии Немоляевой Вениамин Скальник, никаким алкоголизмом его жена не страдает. Пост в соцсетях о том, что ей требуется нарколог Немоляева написала, как он уверяет, в сердцах. При этом он признал, что актриса действительно в тот вечер выпила.

По словам Скальника, его жена просто периодически «глушит переживания» из-за мировых событий. Сам он заметил, что пьет много, но у него есть стойкость к алкоголю, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Анастасия Немоляева обескуражила заявлением в соцсетях, что ей требуется нарколог. Как теперь выясняется, это была всего лишь метафора.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.