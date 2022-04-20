«По парикмахерским жалуюсь»: Галкин похохотал над тем, что не может «найти» школу для двойняшек

Муж Примадонны вышел на связь из Израиля, чтобы ответить на все слухи.

Максим Галкин уже второй месяц отдыхает в Израиле. Шоумен на днях вышел на связь с поклонниками, чтобы поставить все точки над «i». Муж Аллы Пугачевой был удивлен тем, что о нем пишут в таблоидах. Телеведущий перечислил сразу несколько «острых» тем, которые тут же, так сказать, пошли в тираж. По словам Максима, журналисты выдумывают небылицы не только о нем, но и о его близких.

К примеру, что они с Аллой якобы не могут найти школу для восьмилетних двойняшек Гарри и Лизы или, что Примадонна слегла на фоне плохого самочувствия. Правда, потом Алла Борисовна появились в ресторане, вполне бодрая и веселая. Этими кадрами с застолья на Вербное воскресенье артистка делилась в личном микроблоге, дав понять, что у нее все просто великолепно.

«Уже написали, что я хожу по парикмахерским, жалуюсь, что дети мои не могут быть устроены в школу и что Алла в предынфарктном состоянии, и у меня все так плохо», — припоминал заголовки Максим, говоря о том, что он прочел в прессе о своей семье.

Обращаясь к поклонникам, Галкин откровенно похохотал над сплетнями, заверив, что у него все прекрасно.

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