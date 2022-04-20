Киркоров о ссоре с Пугачевой: «Я изменил отношение к той жизни, которая была»

При этом артист подчеркивает, что Примадонна ему всегда придет на помощь, если что-то случится.

В Сети пишут, что Филипп Киркоров якобы находится в ссоре с Аллой Пугачевой. Наши журналисты поинтересовались — а возможно ли разорвать практически родственные отношения?

«Необязательно каждый день ходить друг к другу в гости — можно считаться другом и на расстоянии. Они прекрасно знают, и я знаю, что если что-то случится, то они придут на помощь. Пусть эти прекрасные воспоминания останутся у нас с Аллой в нашей душе и сердце, и не важно, со знаком плюс они или минус», — заявил Киркоров Teleprogramma.pro.

Кстати, Киркоров в давних интервью подчеркивал, что песня «Единственная моя» — посвящена именно Примадонне. Однако в последнее время певец свое мнение на этот счет изменил.

«Это песня про мою дочь и меня. То есть я переформатировал свое отношение к музыке, к песням, к той жизни, которая была», — добавил артист.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.