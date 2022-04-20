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«Я живой человек»: Киркоров признался, что иногда при детях может позволить лишнее

У певца — сын и дочь.

«Я живой человек»: Киркоров признался, что иногда при детях может позволить лишнее
Филипп Киркоров в шоу «Маска». Фото: НТВ

Больше 10 лет назад суррогатная мать родила Филиппу Киркорову дочь. Девочку король эстрады назвал Аллой-Викторией — в честь безвременно покинувшей его мамы и Примадонны. Через год у артиста появился сын Мартин-Кристин.

Нашим журналистам Филипп признался, что старается дать своим детям все, но он, конечно, не идеальный родитель.

«Дети знают, что папа — артист и должен работать, для того чтобы они выросли прекрасными, достойными, нормальными людьми», — заявил Киркоров Teleprogramma.pro.

«Приходилось ли вам себя корить, что в какой-то ситуации вы не так себя повели, что вы плохой родитель?» — спросил Филиппа наш журналист.

«Скажу вам фразой Раневской: «Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью», — отметил певец.

«То есть такое случается?»

«Да, безусловно. Я живой человек».

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