«Я живой человек»: Киркоров признался, что иногда при детях может позволить лишнее

У певца — сын и дочь.

Больше 10 лет назад суррогатная мать родила Филиппу Киркорову дочь. Девочку король эстрады назвал Аллой-Викторией — в честь безвременно покинувшей его мамы и Примадонны. Через год у артиста появился сын Мартин-Кристин.

Нашим журналистам Филипп признался, что старается дать своим детям все, но он, конечно, не идеальный родитель.

«Дети знают, что папа — артист и должен работать, для того чтобы они выросли прекрасными, достойными, нормальными людьми», — заявил Киркоров Teleprogramma.pro. «Приходилось ли вам себя корить, что в какой-то ситуации вы не так себя повели, что вы плохой родитель?» — спросил Филиппа наш журналист. «Скажу вам фразой Раневской: «Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью», — отметил певец. «То есть такое случается?» «Да, безусловно. Я живой человек».

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