«Денег осталось на небольшое количество времени»: Алексей Панин заявил о безденежье в Испании

Как отметил актер, в Россию он полететь не может.

Актер Алексей Панин в одном из недавних интервью западной прессе заявил, что ему закрыта дорога в Россию. За все время, что он проживает в Испании, в родной стране он появлялся на два съемочных дня.

По словам Алексея Панина, уже давно идет волна хейта в его сторону. Ему перекрыли доступ на все федеральные каналы. Российским журналистам, как он считает, запрещено показывать его в положительном ключе.

«Я должен был лететь в Россию, но уже не полечу, потому что вряд ли оттуда потом уеду. Денег осталось на небольшое количество времени, у меня ребенок, его надо кормить». Алексей Панин

Напомним, что Алексей Панин в 2020 году получил вид на жительство в Испании. За рубежом ему предлагают только эпизодические роли, от которых он отказывается.

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