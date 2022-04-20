Дворец в ожидании: принц Гарри дал новое интервью

Недавно принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года приехали в Лондон. Герцоги Сассекские навестили Елизавету II и принца Чарльза, а после отправились в Гаагу, где проходят игры для бывших военнослужащих, инициатором которых несколько лет назад стал принц.

Накануне Гарри дал очередное интервью NBC Nightly News, видеоверсию которого покажут 20 апреля. Известно, что это будет первое большое интервью герцога после скандального откровения Опре Уинфри, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы в прошлом году. Еxpress пишет, что Букингемский дворец буквально замер в ожидании.

больше по теме Стало известно, о чем принц Гарри поговорил с королевой Елизаветой на тайной встрече Внук королевы прилетал в Лондон.

Хотя, как утверждали источники, близкие к монархии, встреча мятежного принца с родственниками прошла более чем спокойно, но члены королевской семьи находятся в напряжении.

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