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Стало известно, сколько друзей и родственников Киркоров пригласил на свой юбилей

День рождения артист отметит 30 апреля.

Стало известно, сколько друзей и родственников Киркоров пригласил на свой юбилей
Филипп Киркоров в шоу «Маска». Фото: НТВ

Уже на следующей неделе Филипп Киркоров отметит 55-летний юбилей. Певец планирует сначала дать концерты для своих поклонников в Кремле, а родственников и друзей уже собрать в московском ресторане.

«Человек пятьсот там будет, наверное. А потом в моих планах стояло «Евровидение», поездка с российской делегацией на этот конкурс. Но в силу известных обстоятельств мы не участвуем в «Евровидении». У меня образовалось окно, которое я посвящу семье, дому. Мы будем с детьми, у них как раз каникулы», — рассказал Киркоров Teleprogramma.pro.

Артист также подчеркнул, что на юбилейном концерте устроит очередной рекорд по переодеваниям. Обещает, что это будет зрелищное представление.

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