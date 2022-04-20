Метнул в девушку стул: Эзру Миллера снова арестовали на Гавайях

Проказник Эзра Миллер все никак не уймется. 19 апреля его снова арестовали, и опять это произошло на Гавайях.

Очередной скандальный инцидент с 29-летним актером произошел на вечеринке в частном доме посреди ночи. Согласно отчету местной полиции, Эзру за его поведение настойчиво попросили покинуть мероприятие, в ответ он рассвирепел и швырнул в собравшихся стулом. В результате пострадала 26-летняя девушка, она получила порез на лбу, но от медицинской помощи отказалась.

Как передает издание Rolling Stone, стражи порядка арестовали Миллера после дебоша — когда он вышел на проезжую часть и мешал движению автомобилей. К утру, правда, актера освободили после совещания с местной прокуратурой, однако расследование в отношении него продолжается.

Журналисты добавили, что за последний месяц жители Гавайев жаловались в полицию на восходящую звезду раз десять. В основном, это были мелкие нарушения, но 28 марта киногерой устроил дебош в караоке-баре, а затем, как только его освободили из-под ареста под залог, заявился в дом к супружеской паре и начал ей угрожать.

Руководители студии Warner Bros. уже приостановили все проекты, в которых должен сняться Миллер, на случай, есть актер оскандалится так же, как и Джонни Депп. Но Эзре, похоже, мало неприятностей. Неужели возможность безнаказанно веселиться для него важнее карьеры?

Напомним, что за молодым человеком закреплены важные роли в кинокомиксах DC и франшизе «Фантастические твари».

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