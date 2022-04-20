Киркоров рассказал, какая трагедия случилась на его день рождения

Король российской эстрады Филипп Киркоров готовится встретить свой 55-летний юбилей 30 апреля. Но не многие знают, что эта дата для певца — грустная.

«30 апреля для меня дата, скажем откровенно, не совсем веселая: в этот день у меня умерла мама (Виктории Марковны не стало в 1994 году. — Прим. ред.). Умирая, она была в полном сознании и сказала: «Я понимаю, что порчу тебе день рождения.

Но пусть этот день во имя меня всегда будет праздничным, красивым, веселым. Дари людям в этот день жизнь, как я подарила ее тебе в 1967 году». Вот я и стараюсь выполнять завет мамы», — рассказал Киркоров Teleprogramma.pro.