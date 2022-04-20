«Вздрогнули тогда»: Постовалов рассказал о едва не сорванном концерте «Уральских пельменей» в Таллине

Как отметил шоумен, еще за полчаса до выступления было не ясно состоится ли оно.

Шоумен из «Уральских пельменей» Роман Постовалов рассказал, как еще до пандемии едва не сорвалось выступление коллектива в столице Эстонии — Таллине. Юмористы прилетели трансфером, а гастрольные костюмы и реквизит остались в Москве.

Как отметил Роман Постовалов, директора и администраторы «Уральских пельменей» звонили сотрудникам «Аэрофлота», чтобы решить проблему. В итоге пришлось задействовать большое руководство. Были, к счастью, знакомые в аэропорту, которые взялись решить вопрос.

«И он пошел прямо сам нашел эти сумки и привез к самолету. Параллельно люди в Таллине искали варианты, как решить проблему, если вещи не приедут. За полчаса до концерта сумки все же привезли, но мы, скажем так, все вздрогнули тогда». Роман Постовалов

Напомним, что шоу «Уральские пельмени» — одна из самых популярных юмористических программ в стране. У юмористов большая армия поклонников в самых разных городах, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.