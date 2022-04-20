«Вздрогнули тогда»: Постовалов рассказал о едва не сорванном концерте «Уральских пельменей» в Таллине

Шоумен из «Уральских пельменей» Роман Постовалов рассказал, как еще до пандемии едва не сорвалось выступление коллектива в столице Эстонии — Таллине. Юмористы прилетели трансфером, а гастрольные костюмы и реквизит остались в Москве.
Как отметил Роман Постовалов, директора и администраторы «Уральских пельменей» звонили сотрудникам «Аэрофлота», чтобы решить проблему. В итоге пришлось задействовать большое руководство. Были, к счастью, знакомые в аэропорту, которые взялись решить вопрос.
«И он пошел прямо сам нашел эти сумки и привез к самолету. Параллельно люди в Таллине искали варианты, как решить проблему, если вещи не приедут. За полчаса до концерта сумки все же привезли, но мы, скажем так, все вздрогнули тогда».
Напомним, что шоу «Уральские пельмени» — одна из самых популярных юмористических программ в стране. У юмористов большая армия поклонников в самых разных городах, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».
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