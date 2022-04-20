«Том был подавлен»: жена Богомазова назвала главного виновника смерти Хаоса

Жена музыканта Гарика Богомазова, Виктория, в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что для нее до сих пор является большим шоком трагическая смерть певца из «Отпетых мошенников» Тома Хаоса. При этом она раскритиковала певца Сергея Аморалова за скандальное интервью в шоу «Алена, блин!», где он именно ее выставил крайней.

«Мужской поступок — обвинить и переложить на меня всю вину. Передачу не смогла посмотреть, не готова наблюдать это шоу с измененными фактами. Я звонила и писала Сергею, чтобы урегулировать конфликт после написания им досудебных претензий. В ответ тишина, поэтому говорить, что двух дней не хватило, чтобы урегулировать этот конфликт, — просто вранье с его стороны». Виктория Богомазова

Как отметила Виктория Богомазова, следствие скоро покажет, кто причастен на самом деле к этой трагедии. По ее словам, домыслы останутся на совести другой стороны. «Том был подавлен именно из-за травли, которая велась в официальной группе в соцсетях «Отпетых мошенников». В ноябре Слава писал и звонил Аморалову, даже, несмотря на конфликт, хотел вернуться в группу, но Сергей не отвечал ни на звонки, ни на сообщения. Я и Гарик пытались созвониться. Этому свидетели даже ребята из съемочной группы. Сергей сейчас выбрал позицию «отмывания» себя, так как уже прижали со всех сторон», — заметила Виктория Богомазова.

Между тем адвокат Геннадий Нефедовский заметил, что уже возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». «Сейчас проходит проверка и допросы. По просьбе родных и близких мы не озвучиваем никаких версий, чтобы еще больше не запутать следствие. Что касается иска в адрес Сергея, исходя из увиденных мной ранее документов, Гарик имеет все шансы отстоять свое право. После окончания расследования Гарик и Виктория возобновят судебные тяжбы», — сказал юрист.

Напомним, что бывшие друзья по «Отпетым мошенникам» спорят, кому принадлежит авторское право на название коллектива. При этом одного из них — Тома Хаоса — уже нет в живых. Он покончил жизнь самоубийством.

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